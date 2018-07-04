В международной школе «Алабуга» школьников обучат робототехнике и инженерии

При обучении детей будет применяться опыт зарубежных школ, а инженеры резидентов ОЭЗ станут наставниками.

(Елабуга, 4 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Международная школа «Алабуга» внедрит зарубежный опыт по обучению робототехнике и инженерии. В учебной программе школы появятся инженерные предметы, робототехника, а также предметы по биотехнологиям и дизайн-мышлению, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Алабуга».

Цель стратегии – подготовить конкурентоспособных выпускников, отвечающих современным требованиям рынка труда. В ходе обучения преподаватели будут применять передовой опыт школ Германии и Австрии, где побывали в этом году. Кроме того, сотрудники международной школы планируют посетить аналогичные школы в США и Сингапуре.

Также в ходе обучения планируется активно применять опыт резидентов ОЭЗ «Алабуга», а инженеры заводов-резидентов станут наставниками учеников школы. Так, школьники, обучающиеся робототехнике, будут изучать логику заводов, решать кейсы по использованию робототехнического промышленного оборудования, изучать конфигурацию производственных процессов.