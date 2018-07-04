В распоряжении ИА «Татар-информ» появились фотографии с места трагедии.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Мужчина в Рыбно-Слободском районе Татарстана сгорел из-за непотушенной сигареты, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сообщение о пожаре в небольшом одноэтажном частном доме в селе Троицкий Урай пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 днем во вторник, 3 июля.

В результате пожара погиб 47-летний мужчина. При разборе сгоревшего на кухне была обнаружена недопитая бутылка водки.

Соседи погибшего рассказали пожарным, что мужчина жил один, не работал, злоупотреблял спиртным и курил. В день трагедии он, будучи уже пьяным, пришел в магазин за «добавкой». Мужчина купил бутылку водки и ушел домой. Спустя несколько часов после этого начался пожар.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Не исключено, что погибший просто уснул с непотушенной сигаретой.

Площадь пожара составила 105 кв. метров.

