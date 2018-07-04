Казань вошла в топ-5 популярных городов ЧМ в соцсетях среди иностранных болельщиков

Зарубежных гостей в Казани привлекли не только состав игравших команд, но и известность города после ранее проводимых международных событий.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-5 популярных городов ЧМ в социальных сетях среди иностранных болельщиков. Исследование провел сервис путешествий OneTwoTrip с помощью программы мониторинга социальных сетей YouScan.

Первое место в рейтинге заняла Москва — на нее пришлось почти 40 процентов упоминаний в соцсетях. Вторую строчку занял Санкт-Петербург (15 процентов). Согласно результатам исследования, также в пятерку лидеров вошли Калининград, Казань и Сочи. Аутсайдерами рейтинга оказались Саранск и Волгоград.

В сообщении сервиса отмечается, что внимание зарубежных фанатов к столице Татарстана привлек не только состав игравших в этом городе команд, но известность Казани после проводимых ранее Универсиады и Кубка конфедераций.

Более 70 процентов всех публикаций в социальных сетях в период группового этапа чемпионата сделали мужчины. 40 процентов постов оставили футбольные фанаты в возрасте от 25 до 35 лет.

Для проведения исследования сервис путешествий проанализировал посты, опубликованные в Instagram, Facebook и Twitter на иностранных языках с 13 по 29 июня, в которых пользователи отмечали геолокацию, либо упоминали города ЧМ-2018.