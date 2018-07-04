Пылающая «ГАЗель» с фастфудом на площади Тысячелетия попала на камеру мобильного телефона

Машина-ларек загорелась поздно ночью на парковке в центре Казани.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Пылающая «ГАЗель» на площади Тысячелетия попала на камеру мобильного телефона. Первые видеозаписи с места происшествия разместили очевидцы на страницах в соцсетях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на парковке на площади Тысячелетия загорелась машина-ларек с едой.

Около шести минут потребовалось пожарным, чтобы полностью справиться с огнем. Площадь пожара составила три квадратных метра. Никто не пострадал.

