Московские калачи и бурятские буузы: В Казани пройдет фестиваль региональной кухни

Рекомендуем
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На стритфуд-фестивале «Гастрономическая карта России» (Welcome Foodball Cup) казанцев угостят региональными блюдами «футбольного меню», сообщает пресс-служба мэрии.
Мероприятие пройдет 6 июля в парке им. Горького: фестиваль будет принимать гостей с 10.00 до 22.00. Казанцы и гости столицы Татарстана смогут попробовать московские калачи с начинками, ростовские курники, мордовские пшенные блины, бурятские буузы и, конечно, эчпочмаки.
На фестивале будут работать 11 фудтраков, которые представят разные регионы России. Кроме того, гостей мероприятия ждут уличный футбол, пикники и лавка гастрономических сувениров.
Караван из фудтраков в дни мундиаля следует из Москвы в Калининград. Мобильные рестораны за месяц преодолеют расстояние в 10 тыс. км, чтобы представить болельщикам чемпионата мира по футболу кухни регионов России и городов-организаторов ЧМ. Блюда готовят лучшие шеф-повара страны.
Следующая новость
Зарубежных гостей в Казани привлекли не только состав игравших команд, но и известность города после ранее проводимых международных событий.
Тело погибшего было обнаружено в 15 метрах от берега на дне озера.
Президент Татарстана принял участие в открытии Астанинского форума исламской экономики.
В распоряжении ИА «Татар-информ» появились фотографии с места трагедии.
Машина-ларек загорелась поздно ночью на парковке в центре Казани.
На фестивале будут работать 11 фудтраков, которые представят разные регионы России.
Президент Татарстана в Астане участвует в финансовом форуме и открытии международного финансового центра.
По сравнению с прошлым годом челнинских стобалльников стало на восемь человек больше.
Дипломы с отличием 39 выпускникам вручили директор техникума Ильдар Сахауов и глава района Рамис Сафиуллов.
В ближайшее время публике будет представлен еще один оригинальный объект в рамках масштабной паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».
Программа мероприятия была разработана специально для подростков из группы риска с учетом специфики аудитории и актуальной для нее проблематики.
В течение дня будет работать уличная выставка ретро-фотографий «За любовь и верность» и ярмарка ремесел «Для всей семьи с любовью!».
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить работы в личном кабинете.
Алина Соколова на лошади Кентакки обошла соперников из Хабаровска и Московской области.
03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?