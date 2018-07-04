Московские калачи и бурятские буузы: В Казани пройдет фестиваль региональной кухни

На фестивале будут работать 11 фудтраков, которые представят разные регионы России.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На стритфуд-фестивале «Гастрономическая карта России» (Welcome Foodball Cup) казанцев угостят региональными блюдами «футбольного меню», сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие пройдет 6 июля в парке им. Горького: фестиваль будет принимать гостей с 10.00 до 22.00. Казанцы и гости столицы Татарстана смогут попробовать московские калачи с начинками, ростовские курники, мордовские пшенные блины, бурятские буузы и, конечно, эчпочмаки.

На фестивале будут работать 11 фудтраков, которые представят разные регионы России. Кроме того, гостей мероприятия ждут уличный футбол, пикники и лавка гастрономических сувениров.

Караван из фудтраков в дни мундиаля следует из Москвы в Калининград. Мобильные рестораны за месяц преодолеют расстояние в 10 тыс. км, чтобы представить болельщикам чемпионата мира по футболу кухни регионов России и городов-организаторов ЧМ. Блюда готовят лучшие шеф-повара страны.