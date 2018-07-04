Сборная Англии обыграла Колумбию в серии послематчевых пенальти

Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Сборная Англии обыграла команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 4:3 в серии послематчевых пенальти, сообщает «Интерфакс».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время счет не изменился, что привело к необходимости серии пенальти, где британцы оказались успешнее.

Так, сборная Англии вышла в четвертьфинал, где сразится с командой Швеции за право играть в полуфинале мундиаля. Матч состоится 7 июля на стадионе «Самара Арена», начало встречи — в 17.00.