Рустам Минниханов: Татарстан и Казахстан будут развивать взаимное сотрудничество

Президент Татарстана в Астане участвует в финансовом форуме и открытии международного финансового центра.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым в Конгресс-центре EXPO ASTANA. Татарстанский лидер находится в Казахстане с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Стороны обсудили развитие взаимного сотрудничества между республиками. Так, оно поможет довести татарстано-казахстанский товарооборот до 1 млрд долларов в год — соответствующую задачу поставил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в Татарстан. «У нас нет сомнений, что благодаря развитию нашего взаимного сотрудничества сможем решить эту общую задачу в ближайшем будущем», — сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов поблагодарил Бахытжана Сагинтаева за приглашение и личное внимание к вопросам развития сотрудничества республик, которое направлено на укрепление казахстано-российских отношений.

Президент Татарстана в Астане участвует в финансовом форуме и открытии международного финансового центра Астана. «Эту встречу можно считать уже началом реализации достигнутых договоренностей», — отметил Премьер-министр Казахстана.