СМИ: Сын лидера ИГ* убит в Сирии

Худайфа аль-Бадри был убит в ходе операции правительственных войск на ТЭЦ.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Сын лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади был убит в сирийском городе Хомс, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Худайфа аль-Бадри был убит в ходе операции правительственных войск на тепловой электростанции Хомса.

*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в РФ террористическая организация.