Путин утвердил повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта нового поколения

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении государственной пошлины за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения нового поколения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца составит 5 тыс. рублей. Для детей младше 14 лет госпошлина вырастет до 2,5 тыс. рублей.

Кроме того, пошлина за получение водительского удостоверения нового поколения повысится до 3 тыс. рублей.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.