«Леруа Мерлен» отстранил PR-директора за пост о якобы сожженной фанатами девушке

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Компания «Леруа Мерлен» временно отстранила от должности PR-директора Галину Панину после ее поста в Facebook о якобы сожженной фанатами ЧМ-2018 девушке. Об этом сообщается на странице компании в той же социальной сети.
«От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника», — говорится в сообщении.
Обязанности Паниной временно исполняет директор по персоналу «Леруа Мерлен» Вера Бояркова.
Ранее Панина опубликовала на своей странице пост, где написала о девушке, которую якобы сожгли футбольные болельщики после победы сборной России в 1/8 финала мундиаля. Позже она добавила, что «вскрывает ватку». В настоящее время записи удалены.
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