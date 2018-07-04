В Набережных Челнах 32 выпусника получили сто баллов по ЕГЭ

По сравнению с прошлым годом челнинских стобалльников стало на восемь человек больше.

(Набережные Челны, 4 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 32 выпусника 11-х классов получили сто баллов по ЕГЭ, сообщил руководитель Управления образования и по делам молодежи Винер Харисов на итоговом отраслевом совещании.

Винер Харисов отметил, что по сравнению с прошлым годом число челнинских стобалльников величилось на восемь человек.

Школой-лидером стала гимназия № 26, которая выпустила семь стобалльников. Пять стобалльников оказалось у гимназии № 76. В лицее № 78 — четыре. Три стобалльника обучались в 60-й школе. В 19 и 77-й школах — по два стобалльника. В школах № 8, 24, 25, 84, 40, 46, 61 — по одному. В 27-й школе Екатерина Созонова получила сто баллов по химии и биологии.

«Занять достойное место в республиканском рейтинге позволяют показатели по количеству высокобалльников. На сегодняшний день удельный вес таких выпускников по городу составляет 30,6 процента, что на 6,6 процента выше прошлогоднего результата», — подчеркнул докладчик.