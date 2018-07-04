В Челнах предварительные результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов выше республиканских

В республике тестовый балл по русскому языку составил 72,5, в Набережных Челнах – 75 баллов.

(Набережные Челны, 4 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах предварительные результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов выше республиканских, сообщил начальник Управления образования и по делам молодежи Винер Харисов на итоговом отраслевом совещании.

Харисов отметил, что это лишь предварительные итоги единого государственного экзамена, поскольку ещё неизвестны результаты по шести предметам.

Однако имеющиеся результаты ЕГЭ среди выпускников 11-х классов в Набережных Челнах оказались выше республиканских. Так, если по Татарстану средний тестовый балл по русскому языку — 72,5, то в Набережных Челнах показатель по этому предмету составил 75 баллов.

Кроме того, лучше всех в республике челнинские школьники сдали ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике, биологии, литературе, русскому языку.