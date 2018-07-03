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Фото: tetyushy.ru
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Тетюшский сельскохозяйственный техникум выпустил 183 специалиста среднего звена и квалифицированных рабочих, пишет газета «Авангард».
Дипломы с отличием 39 выпускникам вручили директор техникума Ильдар Сахауов и глава района Рамис Сафиуллов. На торжественном вручении дипломов также присутствовали представители Казанского государственного аграрного университета, Казанского инновационного Университета им. В.Г. Тимирясова, Казанского кооперативного института.
Выпускники получили дипломы по специальностям «Агрономия», «Механизация сельского хозяйства», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Лесное и лесопарковое хозяйство» и профессиям «Автомеханик», «Повар, кондитер» и другим.
В своем выступлении Рамис Сафиуллов отметил хороший уровень знаний, востребованность специальностей и профессий, получаемых в стенах учебного заведения, а также пожелал выпускникам удачи и успехов.
В торжестве приняли участие преподаватели, сотрудники техникума, родители и друзья выпускников.
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