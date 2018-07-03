Альметьевцам вновь расскажут «Сказки о золотых яблоках»

В ближайшее время публике будет представлен еще один оригинальный объект в рамках масштабной паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске появился временный куб с надписью «Г. Тукай "В этом удивительном лесу.../...Бу кап-кара урманда..."», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

В ближайшее время альметьевцы увидят, что находится внутри ящика-дома – публике будет представлен еще один оригинальный объект в рамках масштабной паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Но уже сейчас для самых нетерпеливых горожан в кубе сделали небольшое окошко, через которое можно заглянуть внутрь. Там, в темноте поблескивает Шурале.

Программа «Сказки о золотых яблоках» стартовала в прошлом году. Художники уличной волны из разных городов мира расписали несколько зданий в Альметьевске. Проект включает в себя не только создание художественных объектов, но и культурологические исследования, а также научные и образовательные события.