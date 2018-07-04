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Татар-информ

4 июля 2018, 03:34

Духовная жизнь

Елабужане принимают участие в слете «Увильда-2018»

Участники палаточного лагеря обсуждают актуальные вопросы трезвенного просвещения, духовные и нравственные основы семейной жизни.

(Елабуга, 4 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Верующие и волонтеры Елабуги участвуют в работе международной трезвенной школы-слета «Увильда-2018», сообщает пресс-служба Елабужского благочиния.

Форум стартовал в Челябинской области. Ежегодно слет собирает активистов православных молодежных объединений участников со всей России и из-за рубежа.

Слет проходит в формате большого семейного палаточного лагеря. Его участники обсуждают актуальные вопросы трезвенного просвещения, духовные и нравственные основы семейной жизни, а также проблемы православного воспитания детей и методы их информационной защиты. В поездке принимают участие участники Елабужского общества «Трезвение», прихожане Спасского собора Елабуги, а другие труженики поприща трезвенной жизни Казанской епархии.

Слет завершится 7 июля. Программа включает в себя лекции, обучающие семинары, тренинги, консультации со священниками и психологами, также участники смогут дать обет трезвости. Кроме того, здесь запланирован ромашковый бал.

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