Елабужане принимают участие в слете «Увильда-2018»

(Елабуга, 4 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Верующие и волонтеры Елабуги участвуют в работе международной трезвенной школы-слета «Увильда-2018», сообщает пресс-служба Елабужского благочиния.
Форум стартовал в Челябинской области. Ежегодно слет собирает активистов православных молодежных объединений участников со всей России и из-за рубежа.
Слет проходит в формате большого семейного палаточного лагеря. Его участники обсуждают актуальные вопросы трезвенного просвещения, духовные и нравственные основы семейной жизни, а также проблемы православного воспитания детей и методы их информационной защиты. В поездке принимают участие участники Елабужского общества «Трезвение», прихожане Спасского собора Елабуги, а другие труженики поприща трезвенной жизни Казанской епархии.
Слет завершится 7 июля. Программа включает в себя лекции, обучающие семинары, тренинги, консультации со священниками и психологами, также участники смогут дать обет трезвости. Кроме того, здесь запланирован ромашковый бал.
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