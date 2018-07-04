В Нижнекамске в День семьи, любви и верности пройдет парад двойняшек и гастрономическое шоу

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(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске с особым размахом отметят День семьи, любви и верности, который пройдет 8 июля в парке «Семья», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
В зеленой зоне города состоится фестиваль «Формула семейного счастья». Праздник начнется с вручения Всероссийской общественной награды – медали «За любовь и верность» супружеским парам – победителям конкурса «Семья – гордость Нижнекамска». Также пройдет дефиле близнецов и двойняшек «Ты и я – мы так похожи!» и театрализованная церемония помолвки.
Посетители парка услышат творческое поздравление от будущих мам Нижнекамска «Быть мамой – это счастье!». Для любителей вкусно покушать пройдет гастрономическое шоу «Семейные рецепты» с участием шеф-поваров лучших ресторанов Нижнекамска, а для ценителей прекрасного состоится акция «Семейные ценности в книгах» с участием сотрудников центральной библиотеки им. Г. Тукая.
В течение дня будет работать уличная выставка ретро-фотографий «За любовь и верность», ярмарка ремесел «Для всей семьи с любовью!» и интерактивная площадка для детей «Детские забавы», на которой состоятся мастер-классы «Мамины помощницы» и «Папа может все!».
Завершится фестиваль концертной программой лучших творческих коллективов города «Семья – это значит мы вместе!».
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Программа мероприятия была разработана специально для подростков из группы риска с учетом специфики аудитории и актуальной для нее проблематики.
В течение дня будет работать уличная выставка ретро-фотографий «За любовь и верность» и ярмарка ремесел «Для всей семьи с любовью!».
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