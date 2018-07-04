Стало известно, за что чаще всего штрафуют россиян

Интернет-сервис объявлений опубликовал результаты опроса среди российских автомобилистов.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Чаще всего российских автомобилистов штрафуют за нарушение скоростного режима. Об этом говорится в результатах опроса, который был проведен интернет-сервисом объявлений «Avito Авто», сообщает RT.

В рамках опроса автолюбителям было предложено выбрать ряд самых популярных правонарушений, за которые их штрафуют.

В итоге 80 процентов опрошенных сказали, что наиболее частым штрафом является превышение скорости. В числе популярных взысканий также оказались штрафы за непристегнутый ремень безопасности и разговор по мобильному телефону — каждый из них набрал около 40 процентов.

В топ-5 самых наиболее распространенных нарушений попали парковка в неположенном месте (так ответили 18 процентов опрошенных) и неиспользование сигнала поворота — 17 процентов.

О штрафах за управление автомобилем в нетрезвом виде сообщили только 2 процента респондентов.