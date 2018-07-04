«Четырка» по-прежнему остается самым популярным автомобилем в Татарстане

В республиканском топ-10 машин по спросу и предложению среди подержанных автомобилей лидируют отечественные модели.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Lada 2114 возглавляет рейтинг подержанных автомобилей по спросу и предложению в Татарстане. К такому выводу пришли аналитики портала «Авто.ру».

Спрос на легендарную «четырку» в республике — 4,1 процента, а предложение — четыре процента. При этом общероссийский лидер Ford Focus — лишь девятый по спросу в Татарстане и шестой по предложению.

Общероссийский топ марок по спросу и предложению традиционно возглавляет Lada — 13,6 процента и 17,7 процента соответственно. В Татарстане у отечественной марки гораздо больший отрыв: спрос и предложение на уровне 25 процентов.

По уровню спроса Toyota находится в Татарстане на втором месте, но по предложению — лишь на седьмом. На третьем месте по спросу и на втором по предложению — Kia. Средняя стоимость продаваемой машины составила 540 тысяч рублей. Самый распространенный в регионе тип кузова — седан.