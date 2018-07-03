(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На площади Тысячелетия в Казани горела «ГАЗель» с фастфудом, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о том, что на парковке на площади тысячелетия загорелся автомобиль, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило в 22.18.
На место выехали пожарные ПСЧ №2. Спустя шесть минут «ГАЗель», которую использовали для торговли фастфудом, была потушена.
Площадь пожара составила три квадратных метра, никто не пострадал.
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