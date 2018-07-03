Татарстанский мультфильм «Домой» стал лучшим на кинофестивале в Петербурге

Церемония награждения прошла на Ленфильме в Санкт-Петербурге 30 июня.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Музыкальный мультфильм «Домой» режиссера Даниила Файзрахманова стал лучшим анимационным фильмом на IV Кинофестивале «Перерыв на кино», сообщает пресс-служба казанской анимационной студии FILMFAY.



Церемония награждения прошла на Ленфильме в Санкт-Петербурге 30 июня. В рамках кинофестиваля ленту показали в 11 европейских городах и более чем 120 населенных пунктах России, которые посетили 10 тысяч молодых россиян, а также показали в воспитательных колониях.



Мультфильм «Домой» является совместным проектом народного артиста РФ Рената Ибрагимова и анимационной студии FILMFAY. Художником выступил Даниил Файзрахманов, который трудился с творческой группой студии целый год. Для мультфильма продолжительностью 4,5 минуты было создано 6264 кадра.