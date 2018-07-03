В Алькеевском районе РТ стартовал игровой фестиваль «Эйлэн-бэйлэн»

В фестивале участвуют 14 детских коллективов из десяти районов Татарстана, а также из Казани и Тюмени.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Алькеевском районе проходит детский республиканский фестиваль традиционной игры народов РТ «Эйлэн-бэйлэн». Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в РТ.



Мероприятие проходит на территории детского оздоровительного лагеря «Дубки» и проводится во второй раз. В фестивале участвуют 14 детских коллективов из десяти районов Татарстана, а также из Казани и Тюмени.



С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась глава ведомства Сария Сабурская. Омбудсмен также посетила детский оздоровительный лагерь и проверила, в каких условиях предстоит отдыхать детям.



Целями и задачами фестиваля является поддержка детских фольклорных коллективов, воспитание у детей и подростков уважения к культуре, языку, обычаям и традициям своего народа.



Два года назад в «Дубках» был открыт двухэтажный спальный корпус со всеми удобствами, рядом устроены спортивная и игровая площадки.