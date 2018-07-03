Посетивший Россию парламентарий из США находился в черном списке

3 июля в Москве состоялась встреча делегации парламентариев из США с депутатами Госдумы РФ.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Один из парламентариев США, которые посетили Москву, находился в санкционных списках России. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

«В американской делегации был один парламентарий, находящийся в наших ответных черных списках», — заявил Косачев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что российская сторона пошла на такой шаг, чтобы показать, что черные списки со стороны России существуют только как ответная мера, как реакция.

По его словам, российская сторона не считает санкции против парламентариев правильными и готова делать исключения ради этого парламентского диалога.

3 июля в Москве состоялась встреча делегации парламентариев из США с депутатами Госдумы РФ.