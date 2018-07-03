Финалисты проекта «Кадровый резерв» проходят стажировку в Москве

В программе стажировки состоится презентация проекта «Московские сезоны» в Департаменте торговли и услуг Москвы, знакомство с МФЦ «Мои документы».

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). 2 – 6 июля участники и финалисты Республиканского проекта «Кадровый резерв» и члены Молодежного правительства Татарстана проходят стажировку в Правительстве Москвы, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.



В программе стажировки состоится презентация проекта «Московские сезоны» в Департаменте торговли и услуг Москвы, знакомство с МФЦ «Мои документы» и тренинговым центром МФЦ, Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и многое другое.

Кроме того, участники стажировки совершат прогулки и экскурсии по столице.



Проект проходит ежегодно с 2009 года. За восемь лет в нем приняли участие более 12 тыс. человек. Всего было обучено около 1940 человек, из которых более двухсот «резервистов» приглашены на работу в органы власти Татарстана.