Объявлен всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли»

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить работы в личном кабинете.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Юные татарстанцы от трех до 18 лет могут принять участие во всероссийском конкурсе детского рисунка «Разноцветные капли», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить работы в личном кабинете. Темы конкурса сформулированы следующим образом: «Вода – неотъемлемая часть мира природы» (для детей 3 – 6 лет); «Реки России», «Водные животные», «Сохраним воду чистой!».

Для участников в возрасте от 13 до 18 лет назначена специальная номинация – «Нашим рекам – чистые берега!». Работы можно присылать до 30 сентября 2018 года, имена победителей назовут в октябре.