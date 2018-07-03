Объявлен всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли»

Рекомендуем
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Юные татарстанцы от трех до 18 лет могут принять участие во всероссийском конкурсе детского рисунка «Разноцветные капли», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить работы в личном кабинете. Темы конкурса сформулированы следующим образом: «Вода – неотъемлемая часть мира природы» (для детей 3 – 6 лет); «Реки России», «Водные животные», «Сохраним воду чистой!».
Для участников в возрасте от 13 до 18 лет назначена специальная номинация – «Нашим рекам – чистые берега!». Работы можно присылать до 30 сентября 2018 года, имена победителей назовут в октябре.
Следующая новость
В течение дня будет работать уличная выставка ретро-фотографий «За любовь и верность» и ярмарка ремесел «Для всей семьи с любовью!».
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить работы в личном кабинете.
Алина Соколова на лошади Кентакки обошла соперников из Хабаровска и Московской области.
«ГАЗель» стояла на парковке на площади Тысячелетия, по какой причине она загорелась, выясняют эксперты.
На первом этаже медучреждения расположилось детское отделение, на втором – взрослое.
За месяц аэропорт обслужил более 74 тысяч человек.
В программе стажировки состоится презентация проекта «Московские сезоны» в Департаменте торговли и услуг Москвы, знакомство с МФЦ «Мои документы».
С 27 по 30 июня в Билярском районе состоялась вторая смена лагеря «Сэлэт» для одаренных детей и подростков.
Всего в соревнованиях приняла участие 31 команда из Татарстана.
В фестивале участвуют 14 детских коллективов из десяти районов Татарстана, а также из Казани и Тюмени.
Церемония награждения прошла на Ленфильме в Санкт-Петербурге 30 июня.
Как сообщили в полиции, деньги пожилой женщине вернут.
Российский киновед Сергей Лаврентьев, возглавляющий отборочную комиссию, вскоре объявит список финалистов.
По сведениям ФГУП «Татарстан Почтасы», на доставку послания ушла неделя.
Капремонт улицы позволит разгрузить федеральную трассу М7 на участке от Орловского кольца до улицы Металлургическая.
У фанатов хоккея была возможность прикоснуться к Кубку Гагарина.
В четырех местах, которые жители района облюбовали для купания, возьмут пробы воды для проведения микробиологического анализа.
Водители смогут объехать ремонтируемый участок по дорогам федерального и регионального значения.
Во время мундиаля в столице Татарстана работают пять передвижных экологических лабораторий, одна из которых всегда находится у стадиона Kazan-Arena.
03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?