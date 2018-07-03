ФСБ три года следила за предполагаемой шпионкой Кариной Цуркан

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Федеральная службе безопасности три года вела оперативную разработку топ-менеджера российской компании «Интер РАО» Карины Цуркан, которая сейчас арестована по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.
По словам одного из них, спецслужбисты три года прослушивали телефонные разговоры Цуркан. Второе же заметил, что информация о возможном шпионаже была у ФСБ еще три-четыре года назад. Основные доказательства якобы были собраны именно в ходе прослушки.
Эту информацию не стали комментировать ни в «Интер РАО», ни в пресс-службе ФСБ. Однако собеседник издания в ФСБ назвал такую длительную слежку обычным делом и добавил, что решение об аресте должно было быть принято после того, как наблюдение потеряло смысл.
Гражданка России и Румынии Карина Цуркан была арестована 19 июня этого года по обвинению в шпионаже. Своей вины она не признает. По информации СМИ, топ-менеджер энергокомпании могла передавать румынским спецслужбам информацию о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.
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