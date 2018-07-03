Сборная Швеции обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Санкт-Петербурге в матче одной восьмой финала чемпионата мира по футболу сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0.
В первом тайме обеим сторонам не удалось добиться какого-либо результата, а во второй половине встречи исход игры на 66-й минуте решил шведский полузащитник Эмиль Форсберг. Мяч летел прямо во вратаря швейцарцев Яна Зоммера, однако задел ногу защитнику Мануэлю Аканджи и попал в ворота. Форсберг признан лучшим игроком этого матча, сообщает пресс-служба FIFA.
Как отмечает «Газета.Ru», шведы прошли в четвертьфинал мундиаля впервые с чемпионата 1994 года – тогда в США они смогли завоевать «бронзу». Швейцарцы же последний раз выходили в четвертьфинал на домашнем ЧМ 1954 года.
В матче четвертьфинала чемпионата мира в Самаре 7 июля команда Швеции встретится с победителем матча Англия – Колумбия, который состоится сегодня в Москве.
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