Новое оборудование Минэкологии РТ не выявило нарушений в воздухе Казани

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Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РТ
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Новое оборудование, установленное на передвижных лабораториях Министерства экологии и природных ресурсов РТ, не выявило превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Отбор воздуха происходит в автоматическом режиме –пробы поступают на измерительные приборы, и уже через 20 минут виден результат анализа. Благодаря новому анализатору мы можем в режиме онлайн измерять содержание изопропилбензола, фенола, ацетона, бутилацетатов и этилацетатов в воздухе. За время проведения чемпионата превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», – рассказал главный специалист Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ Артур Вильданов.
Пять передвижных экологических лабораторий работают по территории всей Казани – на основных автодорогах и рядом с тренировочными базами команд стран – участниц мундиаля. Одна из них постоянно дежурит около стадиона Kazan-Arena. Кроме того, на территории Татарстана работают 16 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха.
«У каждой станции различный перечень измеряемых компонентов, максимальное количество составляет 38 измеряемых загрязняющих веществ. Все измерения происходят в автоматическом режиме. Их данные передаются на компьютер, а далее – в систему экологического мониторинга окружающей среды», – отметил Вильданов.
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