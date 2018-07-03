Татьяна Ларионова: Через пару лет ждем на открытие собора Казанской иконы Божией Матери

Общестроительные работы на соборе планируется завершить 4 ноября.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение», заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова пригласила всех желающих на открытие собора Казанской иконы Божией Матери, которое состоится примерно через два года.

«4 ноября этого года мы в полном объеме завершим общестроительные работы. Завершим работу с фасадом, но будем продолжать работу по внутреннему убранству, интерьерам», – сообщила Ларионова.

«Многое сделано, но и впереди работы еще немало», – подчеркнула заместитель Председателя Госсовета РТ. Но когда все работы будут завершены, стены украсит роспись, а алтарь – иконостас, а сам собор будет готов к освящению и первой службе, Татарстан зовет на открытие возрожденного храма всех желающих принять участие в нем.