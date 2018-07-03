Болгар и Свияжск до конца года ожидает ряд открытий

На территории Татарстана появятся четыре новых музея.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Четыре новых музея будут открыты до конца этого года в Татарстане. Два из них появятся в древнем городе Болгар, еще два – на острове-граде Свияжск. Об этом сегодня в казанском пресс-центре чемпионата мира по футболу заявила исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение», заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«Два музея, которые отрываются в Болгаре, расположены в бывших жилых домах. Это "Дом болгарского чаепития", где можно будет не только узнать о болгарском чаепитии, но и попробовать чай из самовара. Желающие также смогут приобрести травяные сборы. Еще открывается "Музей Волги", где можно будет не только узнать о реке и живущей в ней рыбе, но еще и попробовать уху, сушеную и иную рыбу», – рассказала она.

Еще одно открытие, которое состоится в Болгаре уже совсем скоро, – ввод в эксплуатацию гостиницы «Кол Гали». Оно намечено на июль. Помимо самого отеля, как было заявлено, «высочайшего класса», откроет свои двери для посетителей и уникальный банный комплекс, воспроизводящий древнюю болгарскую Белую палату.

Два новых музея появятся в этом году и на остров-граде Свияжск: «Я вас могу пригласить и даже могу сказать дату: 6 сентября текущего года мы будем открывать единственный в России Музей археологии дерева. Сейчас завершается работа по его созданию в Свияжске», – анонсировала Ларионова.

Во всем мире до настоящего момента существовало всего два музея археологии дерева: в Скандинавии и в Беларуси. В Свияжске такой музей появится не случайно: в процессе раскопок археологи обнаружили целые улицы с сохранившимися деревянными домами. Уникальные находки удалось не только извлечь, но и законсервировать. Теперь их смогут увидеть все желающие.

«И еще одно интересное открытие к концу года ожидает гостей Свияжска – сохранившиеся монастырские иконы. Они сейчас находятся в Музее ИЗО в Казани. Благодаря сотрудникам музея их удалось вообще сохранить. Но когда в 2017 году мы были включены в список ЮНЕСКО, одним из требований экспертов было возвращение икон на "родину". Сейчас завершаем создание музея икон в Свияжске», – продолжила заместитель Председателя Госсовета РТ.

Старинное дерево икон и краски, которыми они были написаны, требуют особо бережного обращения. Потому, во вновь создаваемом музее позаботились об обеспечении идеального климата. И, разумеется, оборудовали надежную защиту от пожаров и злоумышленников.