Татьяна Ларионова: Гости ЧМ-2018 по футболу активно посещают Свияжск и Болгар

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Михаил Захаров
(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В дни проходящего в России чемпионата мира по футболу болельщики активно посещают древний город Болгар и остров-град Свияжск. Об этом сегодня в казанском пресс-центре ЧМ-2018 рассказала исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение», заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.
«Конечно, Свияжск находится гораздо ближе к Казани, чем Болгар. За дни мундиаля около 17 тыс. болельщиков и представителей разных стран побывали в Свияжске. В Болгаре несколько меньше», – сообщила Ларионова.
История Татарстана очень интересует приезжающих в республику. Тем более что мало где еще можно за несколько дней побывать сразу на трех объектах культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь такое возможно – это Казанский Кремль, Болгар и Успенский собор Свияжска.
Помимо храмов, в Свияжске гостям полюбился комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок». И за угощения, что там можно попробовать, и за то, что там к истории можно не только прикоснуться, но и по-настоящему окунуться в нее. Например, примерить средневековые латы и даже сыграть в рыцарский футбол прямо в доспехах.
Следующая новость
Водители смогут объехать ремонтируемый участок по дорогам федерального и регионального значения.
Во время мундиаля в столице Татарстана работают пять передвижных экологических лабораторий, одна из которых всегда находится у стадиона Kazan-Arena.
Общестроительные работы на соборе планируется завершить 4 ноября.
На территории Татарстана появятся четыре новых музея.
Праздник известен не только выступлениями фольклорных коллективов со всего Татарстана, но и забавными конкурсами и веселыми играми.
Только в Свияжске с начала мундиаля побывали более 17 тысяч иностранных футбольных болельщиков.
Воспитанник челнинской спортивной школы «Витязь» Ильяс Газизуллин завоевал право участвовать в чемпионате России.
Пожар произошел сегодня днем в селе Троицкий Урай.
Спасская ярмарка пройдет в Елабуге с 3 по 5 августа.
Стороны обсудили налаживание сотрудничества между татарстанскими и казахстанскими СМИ.
Врачи больницы будут консультировать пациентов в кабинете мониторинга орфанных заболеваний.
Участники акции очистили берег озера от ПЭТ-бутылок, бумажных отходов, целлофановых пакетов – все, что осталось после отдыхающих.
Последние четыре года Татарстан обеспечивает ежегодный прирост инвестиций в основной капитал.
За последние шесть лет ВРП Татарстана вырос более чем на четверть, а объем инвестиций удвоился.
Последствия ДТП удалось заснять на камеры мобильных телефонов очевидцам происшествия.
В ходе рабочего визита Рустам Минниханов должен, в частности, встретиться с Премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым.
Добровольцы станцевали под официальную песню чемпионата мира Live It Up.
Суперкомпьютеры внедряются на производственных площадках республики.
В ходе чемпионата разыграют девять комплектов медалей в классах «420», «Лазер – радиал», «Луч – радиал», «Луч» (мужчины).
В районах республики предполагается возвести пять универсальных спортзалов и восемь крытых бассейнов.
03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?