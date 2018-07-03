Татьяна Ларионова: Гости ЧМ-2018 по футболу активно посещают Свияжск и Болгар

Только в Свияжске с начала мундиаля побывали более 17 тысяч иностранных футбольных болельщиков.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В дни проходящего в России чемпионата мира по футболу болельщики активно посещают древний город Болгар и остров-град Свияжск. Об этом сегодня в казанском пресс-центре ЧМ-2018 рассказала исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение», заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«Конечно, Свияжск находится гораздо ближе к Казани, чем Болгар. За дни мундиаля около 17 тыс. болельщиков и представителей разных стран побывали в Свияжске. В Болгаре несколько меньше», – сообщила Ларионова.

История Татарстана очень интересует приезжающих в республику. Тем более что мало где еще можно за несколько дней побывать сразу на трех объектах культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь такое возможно – это Казанский Кремль, Болгар и Успенский собор Свияжска.

Помимо храмов, в Свияжске гостям полюбился комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок». И за угощения, что там можно попробовать, и за то, что там к истории можно не только прикоснуться, но и по-настоящему окунуться в нее. Например, примерить средневековые латы и даже сыграть в рыцарский футбол прямо в доспехах.