Шайхразиев в Астане посетил агентство «Казинформ»

Стороны обсудили налаживание сотрудничества между татарстанскими и казахстанскими СМИ.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Вице-премьер Татарстана и председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил сегодня в Астане офис агентства «Казинформ».

Генеральный директор информационного агентства Аскар Умаров познакомил татарстанскую делегацию с работой этого средства массовой информации и предложил развивать международное медиасотрудничество. Он отметил, что из СМИ регионов Поволжья «Казинформ» пока что взаимодействует только с «Башинформом», который уже принял участие в одном из проектов. В итоге стороны договорились о заключении меморандума с ИА «Татар-информ».

Шайхразиев же заметил, что отношения Казахстана и Татарстана находятся на высшем уровне, напомнив о недавнем визите казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева в Казань. Также он отметил, что в Казахстане проживают более 200 тыс. татар, о которых, как и о других представителях диаспоры, в республике хотели бы «показывать и рассказывать».

Кроме того, стороны обсудили проходящий в России чемпионат мира по футболу 2018 года и наследие Шигабутдина Марджани.