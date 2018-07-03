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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Рыбно-Слободском районе Татарстана на пожаре погиб 47-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре в небольшом одноэтажном частном доме в селе Троицкий Урай пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня днем.
Меньше получаса потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение. Во время тушения дома внутри строения было обнаружено тело 47-летнего мужчины.
Площадь пожара составила 67 кв. метров. Причины трагедии устанавливаются.
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