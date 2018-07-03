Булат Хазиахметов: «Несмотря на санкции, в объемах инвестиций мы не падаем»

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Геополитические колебания и антироссийские санкции не привели к снижению инвестиционной привлекательности Татарстана. Об этом сегодня на пресс-конференции в казанском пресс-центре ЧМ-2018 заявил заместитель министра экономики РТ Булат Хазиахметов.
«Даже в условиях санкций мы стараемся удерживать заданную планку. Ежегодно последние уже четыре года Татарстан обеспечивает 100-процентный в абсолютном значении прирост инвестиций в основной капитал. Мы не падаем», – подчеркнул замминистра в ответ на вопрос одного из журналистов.
В подтверждение своих слов он привел следующие данные: «Если даже по прошлому году смотреть, то в абсолютном цифровом значении мы выросли: в действующих ценах в прошлом году было 637,6 млрд рублей инвестиций, в 2016 году – 636,5 млрд рублей».
Идет активное развитие промышленности, открываются новые предприятия, расширяются уже имеющиеся производства. Среди них есть и те, в которые инвестировали представители государств, ведущих в отношении России активную санкционную политику. Снижения объемов производства ни на одном из таких предприятий Минэкономики Татарстана не заметило.
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