В ДРКБ заработала электронная запись для детей с редкими заболеваниями

Врачи больницы будут консультировать пациентов в кабинете мониторинга орфанных заболеваний.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Детской республиканской клинической больнице открылась электронная запись пациентов с редкими заболеваниями, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Врач будет принимать детей с подозрениями на редкие болезни, с неустановленными диагнозами и непонятными состояниями, а также с уже подтвержденным диагнозом орфанного заболевания.

Так называемый кабинет мониторинга редких болезней в консультативной поликлинике № 1 ДРКБ должен будет координировать работу педиатров, профильных специалистов и самих пациентов.

К данному моменту ученые изобрели 326 лекарственных препаратов для лечения редких болезней. По словам специалистов, некоторые редкие болезни можно полностью контролировать.