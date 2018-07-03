На Фестивале болельщиков в Казани прошел флешмоб волонтеров ЧМ

Добровольцы станцевали под официальную песню чемпионата мира Live It Up.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На Фестивале болельщиков FIFA в Казани прошел флешмоб волонтеров, принимающих участие в чемпионате мира по футболу 2018 года.

Городские волонтеры и добровольцы оргкомитета чемпионата станцевали под официальную песню мундиаля Live It Up Ники Джема, Уилла Смита и Эры Истрефи. В мероприятии приняли участие более 100 человек.

К флешмобу также присоединились посетители Фестиваля болельщиков и зрители матча между сборными Швеции и Швейцарии.