В Казани у Речного техникума перевернулась «ГАЗель»

Последствия ДТП удалось заснять на камеры мобильных телефонов очевидцам происшествия.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани у Речного техникума перевернулась «ГАЗель». Видеозаписи с завалившемся на бок грузовичком появились на страницах в соцсетях.

По предварительным данным, авария произошла сегодня днем. Одним из участников ДТП стала грузовая «ГАЗель». По невыясненным пока причинам, грузовичок завалился на бок на улице Краснококшайская. Не исключено, что водитель не справился с управлением на повороте.

Причины ДТП и пострадавшие в аварии устанавливаются.

