Замглавы Минэкономики РТ указал на влияние спорта на экономику региона

Экономика и финансыЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Заместитель министра экономики Татарстана Булат Хазиахметов не стал напрямую увязывать проведение масштабных спортивных мероприятий с развитием экономики региона, но заметил, что они позволяют заявить о республике на международной арене. Он сделал это на пресс-конференции в казанском пресс-центре ЧМ-2018.
«Шесть лет назад ВРП у нас был около 1,5 трлн рублей, сегодня же – уже 2 трлн 116 млрд. Объемы инвестиций за последние шесть лет мы фактически увеличили почти в два раза. Причем это только вновь внесенные инвестиции, и только в основной капитал. Не финансовая составляющая, а оборудование, здания, технологии. А если говорить про финансовые инвестиции, то их объем зашкаливает за 2 трлн рублей ежегодно», – напомнил замминистра.
«Мы, в том числе Президент Татарстана, много ездим, активно участвуем в международных дискуссиях, привозим опыт, знания, предлагаем Татарстан для позиционирования себя на рынке РФ ведущим компаниям из-за рубежа», – добавил спикер.
И, несмотря на все нюансы мировой политики, интерес к этим предложениям сохраняется: «Пример этого года: приезжает делегация другой страны – приезжает не только команда, но приезжают послы, госпредставители. Они приезжают и для того, чтобы посмотреть игру, поддержать свою команду, и для того, чтобы провести ряд встреч и мероприятий».
Только за последние две недели Президент РТ Рустам Минниханов провел целую серию встреч. На каждой из них речь шла и об экономическом потенциале Татарстана, и о возможностях для инвесторов. А в перспективе – о новых резидентах особых экономических зон и расширении присутствия тех компаний, что уже работают в республике.
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