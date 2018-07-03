В Заинске после капремонта открылся филиал поликлиники

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Заинске после капитального ремонта открылся филиал поликлиники № 2, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Первый этаж учреждения полностью предназначен для детской аудитории, второй этаж оборудован для взрослого населения.
В филиале поликлиники теперь находятся два участка врачей общей практики и три участка педиатрии.
Медучреждение отремонтировалось по программе «Модернизация учреждений здравоохранения».
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