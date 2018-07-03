Татарстан потратит на строительство в районах бассейнов и спортзалов 1,6 миллиарда рублей

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Татарстан потратит на строительство в районах республики пяти универсальных спортивных залов и восьми крытых бассейнов в общей сложности 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного инвестиционно-строительного управления РТ.
Как отметил и. о. начальника Управления реализации программ ГКУ «Главинвестстрой РТ» Марат Мугинов, четыре спортзала, расположенных в Апастовском, Дрожжановском, Лаишевском и Черемшанском районах, уже возведены. Последний из них, находящийся в селе Усады, был введен в эксплуатацию совсем недавно.
Бассейны же строятся в Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском и Тюлячинском районах. На всех объектах работы уже близятся к завершению, ведется подготовка технической документации.
Как отмечает РБК-Татарстан со ссылкой на слова руководителя пресс-службы Минстроя РТ Гульназ Миннихановой, сейчас в Верхнеуслонском районе ведется устройство чаши бассейна, в Атнинском районе оборудуются наружные сети, а в Апастовском – внешние.
Всего в Татарстане, по словам министра спорта РТ Владимира Леонова, насчитывается более 10,8 тыс. спортивных объектов, и только за 2017 год было построено 256 новых сооружений.
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