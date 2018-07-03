Очевидцы происшествия сняли на видео огонь, охвативший крышу торгового центра.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Один человек пострадал при пожаре в краснодарском ТЦ «Северянин», сообщает ТАСС.

ЧП произошло сегодня днем в торговом центре, расположенном на улице Уральская. Огонь охватил кровлю здания. Есть опасность распространения пожара на соседние здания.

Из горящего ТЦ вывели одного пострадавшего. По предварительным данным, у мужчины отравление угарным газом.

Пожару присвоен третий ранг сложности. В тушении принимают участие 96 человек и 29 единиц техники.

