В Кукморе разыскивают ушедшего купаться с друзьями мужчину

Жена пропавшего сообщила, что супруг ушел из дома утром 2 июля и больше не возвращался.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Кукморе разыскивают пропавшего накануне 38-летнего мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщила полицейским супруга пропавшего, мужчина утром в понедельник ушел с друзьями из дома, предположительно купаться. С того момента дома он не появлялся и не давал о себе знать.

Пожарные ПСЧ №117 и спасатели ЗПСО №4 вместе с волонтерами начали поиски с прочесывания акватории пруда, который находится в 200 метрах от населенного пункта Киндеркуль. Сейчас дно водоема исследуют путем траления.

Поиск мужчины продолжается.