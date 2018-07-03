В Кукморе разыскивают ушедшего купаться с друзьями мужчину

Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Кукморе разыскивают пропавшего накануне 38-летнего мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как сообщила полицейским супруга пропавшего, мужчина утром в понедельник ушел с друзьями из дома, предположительно купаться. С того момента дома он не появлялся и не давал о себе знать.
Пожарные ПСЧ №117 и спасатели ЗПСО №4 вместе с волонтерами начали поиски с прочесывания акватории пруда, который находится в 200 метрах от населенного пункта Киндеркуль. Сейчас дно водоема исследуют путем траления.
Поиск мужчины продолжается.
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