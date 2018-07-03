Гильмутдинов: Президентский совет не будет обсуждать языковой вопрос 13 июля

Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о ближайшей судьбе скандального языкового законопроекта.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Нашумевший языковой законопроект не будет обсуждаться на ближайшем заседании президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. После внесения поправок документ будет направлен на рассмотрение российского парламента в ближайшие недели. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы, депутат от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

Народный избранник отреагировал на появившуюся в Сети информацию о том, что президентский совет якобы собирается поставить точку в обсуждении резонансного законопроекта о языках.

«Это ложная информация. Может, ряд СМИ хотят таким образом все время привлекать к себе внимание. Очень жаль, что они так неправильно информируют наше население. Есть президиум президентского Совета по межнациональным отношениям, и 13 июля там будут рассматриваться текущие вопросы», – заявил журналистам Гильмутдинов.

Он перечислил пункты повестки: представление к премии Президента РФ за вклад в укрепление межнациональных отношений, корректировка стратегии, изменение состава совета и другое.

«Никакого вопроса, связанного с языками, нет. Этот законопроект находится в компетенции Комитета Госдумы по образованию. Сейчас к нему готовятся поправки, и примерно 20-21 июля документ будет рассмотрен Комитетом по образованию и вынесен на заседание», – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что до окончания весенней сессии 27 июля документ в измененном виде будет принят Госдумой.

«И о каком совете при Президенте можно тут говорить? Просто некоторые СМИ хотят привлечь внимание, не разбираясь до конца в этом вопросе», – заключил Ильдар Гильмутдинов.