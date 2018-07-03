Аэропорт «Бегишево» в июне увеличил перевозку пассажиров на 50 процентов

За месяц аэропорт обслужил более 74 тысяч человек.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В июне рост пассажиропотока аэропорта «Бегишево» составил 50 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года. За месяц аэропорт обслужил 74 тыс. 407 пассажиров, в июне же 2017-го были обслужены 49 тыс. 543 человека, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В июне рост пассажиропотока в международном направлении составил 105 процентов, или 20,5 тыс. перевезенных пассажиров. На внутренних авиалиниях в течение месяца аэропорт обслужил 53 тыс. 906 человек.

За первое полугодие текущего года были перевезены 334 тыс. 747 пассажиров, что на 26 процентов выше показателя за аналогичный период прошлого года. Популярными внутрироссийскими маршрутами за полгода стали такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.

Рост показателей обеспечила 100-процентная загрузка рейсов в Турцию, Тунис, Симферополь, Сочи, Анапу и Минеральные Воды.