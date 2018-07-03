Театральная лаборатория «Свияжск АРТель» открыла набор актеров

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). V театральная лаборатория «Свияжск АРТель», которая ежегодно проходит на острове-граде Свияжск, открыла набор актеров. Заявки на участие в проекте можно оставить до 5 июля, заполнив анкету по ссылке, сообщает пресс-служба лаборатории.
Суть лаборатории заключается в создании эскизов спектаклей в сжатые сроки и представление их зрителям с обсуждением после показов. «Свияжск АРТель» является ярким примером site specific – трендового направления современного театра, когда произведения искусства создаются в определенном пространстве и существуют только в нем. Неотъемлемой частью эскизов ежегодно становятся конкретные объекты Свияжска.
«Каждый год темой театральной лаборатории "Свияжск АРТель" выбираются те или иные понятия, органически связанные с самим Свияжском. В прошлом году – "Ограничения", тема, понятным образом вытекающая из истории и самого географического положения Свияжска. В этом году девизом театральной лаборатории "Свияжск АРТель" мы выбрали "Общее житие"», – рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск», член Международного совета музеев ICOM Артем Силкин.
«Нам нравится игра смыслов, скрытая в этом словосочетании, – это и отсылка к "житиям" подвижников, трудившихся в Свияжском монастыре, и к ставшим "житиями" судьбам жертв политических репрессий, невинно пострадавших в местных тюрьмах и лагерях. Это и размышление о судьбе самой территории, некогда занимаемой черемисами, входившей в границы Казанского ханства, затем ставшей символом строительства новой евразийской общности – Российской империи, а затем одной из ключевых точек революции, ставившей целью строительство всемирного "общего жития". Это также и отправная точка размышлений о нашем месте в общем нашем "житии", жизни», – заключил он.
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