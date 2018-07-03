Россию обязали заплатить по облигациям СССР

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Россия должна погасить задолженность СССР по премиальным облигациям. Соответствующее постановление вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, документ опубликован на странице суда в социальной сети Twitter.
«Дело включает в себя 15 заявителей, которые утверждают, что в 1982 году приобрели облигации государственного внутреннего выигрышного займа, по которым они не получили денег», — говорится в документе.
ЕСПЧ выявил нарушение прав граждан, поскольку Россия, несмотря на обещания, не запустила механизм по выплате задолженности.
Компенсации получат трое заявителей: только они предоставили сведения о покупке облигаций. Суд обязал Россию выплатить различные суммы, чтобы возместить денежный ущерб, а также по 1,8 тыс. каждому за моральный вред.
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