В Лаишевском районе РТ на ремонт закроется участок автодороги Сокуры – Кирби – Травкино

Водители смогут объехать ремонтируемый участок по дорогам федерального и регионального значения.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе Татарстана с 4 по 5 июля закроется для движения транспорта участок автодороги Сокуры – Кирби – Травкино. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Из-за ремонта закроется участок автодороги от 4,8 км до 6 км. Водители смогут объехать его по автомобильным дорогам федерального значения, это подъезд к Международному аэропорту «Казань» и трасса Казань – Оренбург. А также по региональным дорогам Аэропорт – Столбище, Столбище – Атабаево и Сокуры – Кирби – Травкино.