Во время ЧП на борту лайнера было более 300 пассажиров.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В аэропорту «Внуково» из-за сломанного шасси экстренно сел чартер из Турции, сообщает газета «Известия».

Аэробус А-330 авиакомпании «I Fly» совершал рейс из турецкого курорта Мармарис. Экипаж корабля сообщил диспетчерам о неисправности стойки переднего шасси и стал снижать запас топлива в баках до безопасного.

Самолет благополучно приземлился в воздушной гавани Москвы. Никто из 300 пассажиров не пострадал.

Лайнер уже отбуксирован на стоянку. Аэропорт «Внуково» работает в обычном режиме.

