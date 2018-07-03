Егор Дружинин присудил победу верхнеуслонским хореографам на конкурсе в лагере «Сэлэт»

Рекомендуем
Фото: Волжская новь
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Популярный российский хореограф Егор Дружинин присудил победу верхнеуслонскому коллективу «Жемчужина» на конкурсе, который состоялся в лагере «Сэлэт». Об этом пишет местная газета «Волжская новь».
С 27 по 30 июня в Билярском районе состоялась вторая смена лагеря «Сэлэт» для одаренных детей и подростков. В эту смену форум собрал лучшие хореографические коллективы республики, вокалистов и деятелей театрального искусства.
Верхнеуслонский район был представлен хореографическим коллективом ДШИ «Жемчужина». Девушки приняли участие в хореографическом конкурсе, представив на суд жюри народно-сценический танец «Варенька». Глава жюри Егор Дружинин вручил участницам коллектива диплом лауреата конкурса, а также именные дипломы победителей.
Художественным руководителем коллектива является Полина Осипова, которая отправилась в палаточный лагерь вместе с девочками. По их словам, они провели незабываемые дни, участвуя во всевозможных мастер-классах ведущих специалистов республики.
Алина Соколова на лошади Кентакки обошла соперников из Хабаровска и Московской области.
«ГАЗель» стояла на парковке на площади Тысячелетия, по какой причине она загорелась, выясняют эксперты.
На первом этаже медучреждения расположилось детское отделение, на втором – взрослое.
За месяц аэропорт обслужил более 74 тысяч человек.
В программе стажировки состоится презентация проекта «Московские сезоны» в Департаменте торговли и услуг Москвы, знакомство с МФЦ «Мои документы».
С 27 по 30 июня в Билярском районе состоялась вторая смена лагеря «Сэлэт» для одаренных детей и подростков.
Всего в соревнованиях приняла участие 31 команда из Татарстана.
В фестивале участвуют 14 детских коллективов из десяти районов Татарстана, а также из Казани и Тюмени.
Церемония награждения прошла на Ленфильме в Санкт-Петербурге 30 июня.
Как сообщили в полиции, деньги пожилой женщине вернут.
Российский киновед Сергей Лаврентьев, возглавляющий отборочную комиссию, вскоре объявит список финалистов.
По сведениям ФГУП «Татарстан Почтасы», на доставку послания ушла неделя.
Капремонт улицы позволит разгрузить федеральную трассу М7 на участке от Орловского кольца до улицы Металлургическая.
У фанатов хоккея была возможность прикоснуться к Кубку Гагарина.
В четырех местах, которые жители района облюбовали для купания, возьмут пробы воды для проведения микробиологического анализа.
Водители смогут объехать ремонтируемый участок по дорогам федерального и регионального значения.
Во время мундиаля в столице Татарстана работают пять передвижных экологических лабораторий, одна из которых всегда находится у стадиона Kazan-Arena.
Общестроительные работы на соборе планируется завершить 4 ноября.
На территории Татарстана появятся четыре новых музея.
03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?