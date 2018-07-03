Егор Дружинин присудил победу верхнеуслонским хореографам на конкурсе в лагере «Сэлэт»

С 27 по 30 июня в Билярском районе состоялась вторая смена лагеря «Сэлэт» для одаренных детей и подростков.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Популярный российский хореограф Егор Дружинин присудил победу верхнеуслонскому коллективу «Жемчужина» на конкурсе, который состоялся в лагере «Сэлэт». Об этом пишет местная газета «Волжская новь».

С 27 по 30 июня в Билярском районе состоялась вторая смена лагеря «Сэлэт» для одаренных детей и подростков. В эту смену форум собрал лучшие хореографические коллективы республики, вокалистов и деятелей театрального искусства.

Верхнеуслонский район был представлен хореографическим коллективом ДШИ «Жемчужина». Девушки приняли участие в хореографическом конкурсе, представив на суд жюри народно-сценический танец «Варенька». Глава жюри Егор Дружинин вручил участницам коллектива диплом лауреата конкурса, а также именные дипломы победителей.

Художественным руководителем коллектива является Полина Осипова, которая отправилась в палаточный лагерь вместе с девочками. По их словам, они провели незабываемые дни, участвуя во всевозможных мастер-классах ведущих специалистов республики.