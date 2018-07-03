В Набережных Челнах на улице Техническая появится надземный пешеходный переход

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Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
(Набережные Челны, 3 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На улице Техническая Набережных Челнов появится надземный пешеходный переход. Об этом сообщил руководитель отдела транспорта и связи Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Ибрагимов во время объезда.
Ремонтом улицы Техническая занимается предприятие «Каздорстрой». К работе подрядчик приступил 15 июня. Сейчас на объекте задействованы 30 единиц техники и 60 дорожных рабочих, идет демонтаж старого асфальтового покрытия. Дорожники работают в основном в вечернее и ночное время, чтобы не создавать помех движению транспорта.
Как сообщил представитель подрядной организации, пока выполнено 20 процентов от общего объема работ. При этом они должны быть завершены к 15 августа.
За 40 с небольшим дней дорожникам предстоит отремонтировать свыше 12 км дорожного полотна, на что по программе «Безопасные и комфортные дороги», а также из других источников выделено 300 млн рублей.
По итогам работ на улице Техническая появятся новое асфальтно-бетонное покрытие, разворотные и переходно-скоростные полосы, остановочные павильоны, в том числе и дополнительные. На пересечении с Производственным проездом будут установлены надземный пешеходный переход и светофор.
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