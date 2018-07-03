В КФУ торжественно открыли Год Льва Толстого в Татарстане

Проведено около 50 мероприятий, как в КФУ, так и в целом по республике, посвященных писателю.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие Года Льва Толстого в Татарстане, приуроченного к 190-летнему юбилею писателя.

Президент республики Рустам Минниханов 21 сентября прошлого года объявил 2018-й Годом русского писателя Льва Толстого, напомнил в беседе с журналистами директор Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого КФУ Радиф Замалетдинов.

«В 2015 году решением ученого совета Казанского федерального университета Институту филологии и межкультурной коммуникации было присвоено имя Льва Толстого. И мы начали работать над продвижением имиджа Льва Николаевича в нашей республике и за ее пределами», – рассказал он.

По словам Замалетдинова, в этом году проведено уже около 50 мероприятий, как в КФУ, так и в целом по Татарстану, посвященных великому писателю. «Делегации и сотрудники университета участвовали в мероприятиях, посвященных юбилею Льва Толстого в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, а также в ряде стран Европы», – отметил он.

Среди юбилейных событий в честь писателя можно назвать IV Международный молодежный научно-образовательный фестиваль имени Льва Толстого, ток-шоу «Актуален ли Толстой сегодня?», кинолектории, научно-популярные лекции для населения, литературно-музыкальные вечера.

«Мы рады тому, что нашу инициативу поддержали в республике. И сегодня распоряжением Кабинета Министров РТ утвержден соответствующий план мероприятий. До конца года их будет проведено еще десятки, как научно-популярных, так и молодежных», – заметил директор института.

В своей приветственной речи на торжественном открытии первый проректор КФУ Рияз Минзарипов подчеркнул, что ближайшими мероприятиями станут «Читаем Толстого» с участием преподавателей и студентов вуза, а также «Ночь науки».

По словам главы Минобрнауки РТ Рафиса Бурганова, в Казани немало мест, связанных с именем этого писателя, и «все, что связано с Толстым, у нас не утрачено».

«Мы долго обсуждали план мероприятий по Году Толстого. С Наталией Фишман говорили о концепции сквера Толстого. Впереди большой фронт работ не одного дня, поэтому думаю, что Год Толстого плавно перейдет в десятилетие, – заявил министр образования и науки РТ. – Можно по-разному относиться к тому сроку, который он прожил в Казани. Но ведь можно 40 и 50 лет жить и не оставить после себя следа».

В завершение торжества выпускникам-отличникам КФУ были вручены дипломы об окончании вуза.