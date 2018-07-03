Главное
В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Татар-информ

3 июля 2018, 16:40

Наука и образование

В КФУ торжественно открыли Год Льва Толстого в Татарстане

Рекомендуем

Фото: Рамиль Гали


Проведено около 50 мероприятий, как в КФУ, так и в целом по республике, посвященных писателю.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие Года Льва Толстого в Татарстане, приуроченного к 190-летнему юбилею писателя.

Президент республики Рустам Минниханов 21 сентября прошлого года объявил 2018-й Годом русского писателя Льва Толстого, напомнил в беседе с журналистами директор Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого КФУ Радиф Замалетдинов.

«В 2015 году решением ученого совета Казанского федерального университета Институту филологии и межкультурной коммуникации было присвоено имя Льва Толстого. И мы начали работать над продвижением имиджа Льва Николаевича в нашей республике и за ее пределами», – рассказал он.

По словам Замалетдинова, в этом году проведено уже около 50 мероприятий, как в КФУ, так и в целом по Татарстану, посвященных великому писателю. «Делегации и сотрудники университета участвовали в мероприятиях, посвященных юбилею Льва Толстого в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, а также в ряде стран Европы», – отметил он.

Среди юбилейных событий в честь писателя можно назвать IV Международный молодежный научно-образовательный фестиваль имени Льва Толстого, ток-шоу «Актуален ли Толстой сегодня?», кинолектории, научно-популярные лекции для населения, литературно-музыкальные вечера.

«Мы рады тому, что нашу инициативу поддержали в республике. И сегодня распоряжением Кабинета Министров РТ утвержден соответствующий план мероприятий. До конца года их будет проведено еще десятки, как научно-популярных, так и молодежных», – заметил директор института.

В своей приветственной речи на торжественном открытии первый проректор КФУ Рияз Минзарипов подчеркнул, что ближайшими мероприятиями станут «Читаем Толстого» с участием преподавателей и студентов вуза, а также «Ночь науки».

По словам главы Минобрнауки РТ Рафиса Бурганова, в Казани немало мест, связанных с именем этого писателя, и «все, что связано с Толстым, у нас не утрачено».

«Мы долго обсуждали план мероприятий по Году Толстого. С Наталией Фишман говорили о концепции сквера Толстого. Впереди большой фронт работ не одного дня, поэтому думаю, что Год Толстого плавно перейдет в десятилетие, – заявил министр образования и науки РТ. – Можно по-разному относиться к тому сроку, который он прожил в Казани. Но ведь можно 40 и 50 лет жить и не оставить после себя следа».

В завершение торжества выпускникам-отличникам КФУ были вручены дипломы об окончании вуза. 

Следующая новость

Международная школа «Алабуга» получила мировую аккредитацию
Новости дня
18:20
Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву
18:15
В Казани у Речного техникума перевернулась «ГАЗель»

Последствия ДТП удалось заснять на камеры мобильных телефонов очевидцам происшествия.

18:12
Президент Татарстана прибыл в Казахстан для участия в Астанинском форуме исламской экономики

В ходе рабочего визита Рустам Минниханов должен, в частности, встретиться с Премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым.

18:01
Ангела Меркель и Хорст Зеехофер договорились по вопросу миграции
17:56
На Фестивале болельщиков в Казани прошел флешмоб волонтеров ЧМ

Добровольцы станцевали под официальную песню чемпионата мира Live It Up.

17:51
«Росатом» развивает в Татарстане пилотный проект по суперкомпьютерам

Суперкомпьютеры внедряются на производственных площадках республики.

17:51
Один человек пострадал при пожаре в краснодарском ТЦ «Северянин»
17:48
В Челнах открылся чемпионат и первенство РТ по парусному спорту

В ходе чемпионата разыграют девять комплектов медалей в классах «420», «Лазер – радиал», «Луч – радиал», «Луч» (мужчины).

17:38
Татарстан потратит на строительство в районах бассейнов и спортзалов 1,6 миллиарда рублей

В районах республики предполагается возвести пять универсальных спортзалов и восемь крытых бассейнов.

17:35
В Кукморе разыскивают ушедшего купаться с друзьями мужчину

Жена пропавшего сообщила, что супруг ушел из дома утром 2 июля и больше не возвращался.

17:34
Марадона предложил бесплатно тренировать сборную Аргентины
17:32
МИД Польши обеспокоен возможной перезагрузкой отношений России и США
17:21
Гильмутдинов: Президентский совет не будет обсуждать языковой вопрос 13 июля

Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о ближайшей судьбе скандального языкового законопроекта.

17:16
Выпускник из Москвы сдал четыре ЕГЭ на 100 баллов
17:11
В Бавлах в открытом бассейне утонул 18-летний парень

Сейчас на территории бассейна работают представители экстренных служб.

17:08
Театральная лаборатория «Свияжск АРТель» открыла набор актеров

Юбилейная творческая площадка у стен Свияжска будет работать с 26 июля по 5 августа.

17:00
Эксперты ВШЭ назвали продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста
16:56
Россию обязали заплатить по облигациям СССР
16:49
В аэропорту «Внуково» из-за сломанного шасси экстренно сел чартер из Турции
16:48
После путешествия из Турина в Пекин итальянец связал свою жизнь с Казанью

Гуидо Гуэррини намерен переехать в столицу РТ и уже сейчас занимается популяризацией имиджа города среди иностранцев.

16:44
В Японии съели осьминога-предсказателя результатов матчей ЧМ-2018
16:40
В КФУ торжественно открыли Год Льва Толстого в Татарстане

Проведено около 50 мероприятий, как в КФУ, так и в целом по республике, посвященных писателю.

16:30
Программу «Курочки мои» представят джазовые дивы на фестивале «JAZZ в Кремле»
16:27
В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Налетчики в течение четырех лет держали в страхе владельцев магазинов, салонов сотовой связи и ломбардов.

16:24
Американские конгрессмены пригласили депутатов Госдумы РФ в США
События

03 июляЗемляничное лето: карта ягодных мест в окрестностях Казани и советы собирателям

03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?

02 июля Раз«Очарованный странник»: проблемный теплоход встал на прикол в Казани

02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8